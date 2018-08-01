Сборная Тобольска готовится к футбольному матчу с командой звезд эстрады

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Команда Тобольска продолжает подготовку к футбольному матчу, который состоится в рамках благотворительной акции "Под флагом добра" 2 сентября, сообщает городская администрация.

Тренировки проходят два раза в неделю на стадионе "Тобол". В состав команды Тобольска входят глава города Владимир Мазур, политики Владимир Майер, Юрий Батт, Андрей Ходосевич, топ – менеджеры компании СИБУР, бизнесмены, руководители предприятий и силовики.

Владимир Мазур отметил, что состав команды каждый год меняется, но за месяц тренировок футболисты успевают сыграться.

"Мы настраиваемся на победу. После успешного для нашей страны Чемпионата мира, футбол имеет особенное значение, и мы должны показать серьезную подготовку на своем уровне. Зритель в благодарность за свою помощь детям будет вознагражден увлекательным действом на поле. Именно поэтому мы очень серьезно настроены и не пропускаем ни одной тренировки", - отметил Владимир Мазур.

В составе команды "Росич-Старко" входит 22 игрока. Среди них певец Иркалий Пирцхалава, известный дрессировщик Эдгард Запашный, актер сериала "Восьмидесятые" Дмитрий Белоцерковский, композитор и певец Александр Шевченко, певец и шоумен Сергей Крылов, солист Московского театра оперетты Иван Викулов, солист театра "Московская оперетта" и "Московского театра мюзикла" Павел Иванов, музыкант Виктор Зинчук, также артисты из Великобритании Джимми Джи, Джеймс Вестон и др.

Кроме того, в Тобольск приедет олимпийский чемпион 1998 года по футболу, защитник "Спартака" и "Локомотива" Сергей Горлукович и тренер ФК "Старко", ветеран футбола (ФК "Торпедо", "Рубин", "Сатурн") Марат Махмутов.

Матч "Под флагом добра!" начнется на стадионе "Тобол" в 16 часов, официальным партнером акции выступил СИБУР.

Для тех, кто готов поучаствовать в эстафете добра и перечислить средства, сообщаем, что счёт открыт при муниципальном автономном учреждении "Центр социального обслуживания населения" (ИНН: 7206036927, КПП: 720601001, ОГРН: 1077206003027).

Банковские реквизиты:

Комитет финансов администрации города Тобольска (Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслуживания населения" л/с АС30028А0002ЦСОН)

ИНН 7206017360 КПП 720601001

РКЦ Тобольск

Счет: 40701810400003000002

БИК:047117000

ОКВЭД: 85.31 85.32

ОКАТО: 71710000

Назначение платежа: На благотворительную помощь детям в рамках Всероссийской благотворительной акции "Под флагом Добра"

Адрес электронной почты: Centr_tob@sznto.ru