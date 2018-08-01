Бабочки-адмиралы вернулись в Москву спустя десять лет

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Бабочки-адмиралы вернулись в Москву спустя 10 лет. Возвращение этих бабочек столичные энтомологи объясняют тем, что в городе выросло число парков и чаще начали высаживать многолетние растения и разнотравье, сообщается на сайте мэра Москвы.

Это мигрирующие бабочки, живущие в московских широтах всего несколько теплых месяцев в году. Зимовать они улетают в южные края. Срок жизни таких бабочек — около десяти месяцев.

"Адмирал довольно распространен в уголках нетронутой природы, но не в мегаполисах. Раньше увидеть в столице одну-две такие бабочки за лето считается удачей. В этом же году их в Москве небывалое количество. Это связано в первую очередь с тем, что в городе стало больше скверов и парков. Кроме того, на улицах и в зонах отдыха начали высаживать любимые бабочками многолетники и разнотравье, а не только лишь садовые цветы, что приблизило столичную флору к естественной среде обитания адмиралов в дикой природе", — рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как отметили специалисты, если в Москве сохранится хорошая погода, наблюдать бабочек-адмиралов горожане смогут до середины сентября.