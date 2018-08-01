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Палатка здоровья развернется в сквере Депутатов

Общество, 13:10 24 августа 2018

"Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Палатка здоровья развернется в сквере Депутатов 25 августа, с 11 до 15 часов, сообщает департамент здравоохранения администрации Тюмени.

Специалисты отделения профилактики Городской поликлиники № 12 проведут экспресс-тестирование крови на холестерин, сахар, измерят артериальное давление, рост, вес, рассчитают индекс массы тела и определят наличие факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Также врач-онколог проведет обследование кожи с помощью дерматоскопа и проконсультирует по вопросам профилактики онкологических заболеваний. Детей будет осматривать педиатр. Маленьким пациентам измерят рост, вес, определят мышечную силу и объем легких.

По итогам проведенных обследований участники профилактической акции получат рекомендации врачей по вопросам здорового образа жизни.

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# палатка здоровья , сквер Депутатов

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