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Туристический потенциал Тюменской области представят на международной выставке

Общество, 08:07 30 августа 2018

tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Делегация Тюменской области примет участие в международной туристической выставке "Отдых - 2018", которая пройдет в Экспоцентре в Москве 11-13 сентября, сообщает региональное Агентство туризма и продвижения.

Участники презентуют туристические возможности региона, доступные отдыхающим в зимний период. Посетители узнают о выдающихся личностях, чья жизнь была связана с тюменской землей, в том числе и о писателе Петре Ершове, авторе всемирно известной сказки "Конек-Горбунок", мотивы которой также будут отражены на стенде.

Все желающие в VR-очках смогут "погулять" по Тобольскому кремлю и туристическому комплексу "Абалак". 3D-метки "расскажут" об охоте и рыбалке, промышленности и архитектуре Тюменской области. Зимой в Тюменской области популярны традиционные для этого времени года русские забавы: катание на горках, санях и лыжах, отдых на горячих источниках. Подробнее об этом расскажут посетителям выставки на стенде региона. Кроме того, гости узнают о царской охоте, "Императорском маршруте", музее Николая II и других тюменских "изюминках".

В течение трех дней на площадке Тюменской области можно будет приобрести сувенирную продукцию и туристические путевки, а также принять участие в мастер-классах по лепке сибирских пельменей и изготовлению брелоков из меха, ведь пушнина издавна считалась главным богатством Сибири. Гости выставки смогут попробовать на дегустации тюменские угощения и бесплатно отправить открытки друзьям в любую точку страны.

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# Абалак , выставка , Москва , Тобольск , туризм

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