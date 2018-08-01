В Тобольске осудят мигранта за попытку сбыта героина

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Гражданина Азербайджана, обвиняемого в попытке сбыта героина, осудят в Тобольске, сообщает прокуратура Тюменской области.

После освобождения из тюрьмы в апреле 2016 года злоумышленник не вернулся на родину, а стал незаконно проживать на территории России. В июле 2018 года он согласился стать закладчиком наркотических средств в Тобольске. Мужчина забрал из тайника закладку с партией героина, который должен был разложить в открытые почтовые ящики жилых домов.

В 10 микрорайоне города мужчину задержали сотрудники полиции. У него было изъято пять свертков с героином. Всего из незаконного оборота было изъято почти пять граммов героина. По решению суда задержанного заключили под стражу.

Прокуратура утвердила по уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.