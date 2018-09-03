"Под флагом добра": четырнадцать юных тоболяков получили сертификаты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Команда звезд эстрады "Старко+" и сборная Тобольска в седьмой раз встретились на футбольном поле стадиона "Тобол" в рамках благотворительная акция "Под флагом добра".

Перед началом поединка прошло вручение сертификатов детям, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. 14 юных тоболяков получили сертификаты на проведение обследования, реабилитацию, лечение и приобретение средств реабилитации. Всего за эти годы помощь получили 202 тоболяка на общую сумму более 12 млн рублей.

"Радует, что предприятия и организации Тобольска из года в год принимают активное участие в акции и перечисляют средства на лечение детей. Также не остаются в стороне и жители нашего города. Уже в седьмой раз мы вместе делаем одно доброе дело", - отметил глава города Владимир Мазур.

В рамках акции "Под флагом добра" состоялся футбольный матч между командой звезд эстрады "Старко+" и собрной Тобольска. В составе гостей на поле выходили певец Ираклий Пирцхалава, экс-солист группы "Отпетые мошенники" Гарик Богомазов, артист из Великобритании Джимми Джи и другие. Команду "Старко+" усилили и три олимпийских чемпиона по футболу– Сергей Горлукович, Виктор Лосев и Алексей Прудников.

В первом тайме команды голов не забили. Второй игровой отрезок был более зрелищным. Сначала оперный певец Павел Иванов точно пробил головой. Далее трижды за несколько минут отличились тоболяки. Авторами голов стали Евгений Егерь, Родион Сагдиев и Сергей Сырцов. На 54-й минуте Ромарио сократил отставание в счете, но точку в матче поставили хозяева. Отличился Юрий Вавакин – 4:2.

После завершения матча на площади у ТЦ "Жемчужина Сибири" состоялся концерт гостей акции.

Евгений Новоселов