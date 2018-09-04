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ТюмГУ и РГО живут под одной крышей

Общество, 16:32 04 сентября 2018

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

В обновленном здании Института наук о Земле (ИНЗЕМ) ТюмГУ получило прописку Тюменское областное отделение Русского географического общества, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Это стало продолжением традиции, когда активисты РГО базируется под одной крышей с будущими географами, специалистами природопользования и других направлений, которых готовят в институте.

"Это очень удобно и эффективно, – рассказывает руководитель регионального отделения РГО, директор Технологического парка ТюмГУ Евгений Голубев. – Во-первых, в рамках молодежного клуба РГО мы реализуем со студентами и школьниками ряд проектов. Для последних работа в стенах института становится еще и существенным элементом профориентации, многие из них потом становятся его студентами. Во-вторых, многие сотрудники института являются активными членами РГО, а директор Виталий Хорошавин – заместитель председателя областного отделения. Совместно с географическим обществом они реализуют ряд крупных проектов. Например, университет выиграл грант РГО на исследования в заповеднике Малая Сосьва. Их ведут ученые и студенты Института наук о Земле".

В здании института географическому обществу выделено определенное пространство, удобное для работы со студентами и школьниками. Здесь же можно проводить заседания Совета областного отделения РГО, различные массовые мероприятия общества.

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# РГО , ТюмГУ

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