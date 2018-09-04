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Историю развития медицины в регионе тюменцы узнают на выставке

Общество, 18:43 04 сентября 2018

museum-72.ru

Выставка об истории развития здравоохранения в Тюменской области открылась в музее "Дом Машарова" и будет работать до 25 ноября, сообщили в пресс-службе музейно-просветительского объединения.

Экспозиция позволит узнать, кто и чем исцелял тюменцев несколько десятилетий назад. Представляют интерес для гостей фотографии прошлых лет, изображающие коллективы различных поликлиник города, старый анатомический атлас, предметы личной гигиены. Интересны также и медицинские инструменты, относящиеся к первой половине – середине XX столетия.

Подробности в группе https://vk.com/tmpo72 и по тел. 8 (3452) 46-13-10

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# выставка , медицина , музей

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