Тюменские школьники довольны результатами Всемирной робототехнической олимпиады

| Фото: команды робототехников Областной физико-математической школы | Фото: команды робототехников Областной физико-математической школы

Хорошим результатом назвал тренер Анатолий Агеев бронзовые медали команды Тюменской областной физико-математической школы, которая вернулась со Всемирной робототехнической олимпиады WRO Friendship Invitational в Филиппинах.

Одиннадцатиклассник Валерий Челышев, десятиклассник Дмитрий Шилин и девятиклассник Валерий Рогулин участвовали в направлении Senior high и обошли 22 команды-участницы из других стран.

"В таком составе наша сборная выехала на международные соревнования впервые. Мы довольны результатом. Когда опыт участия в международных олимпиадах будет больше, сможем претендовать на еще более высокие места", - сказал Анатолий Агеев.

Тюменцы показали отличную подготовку в области конструирования и программирования. Они собрали робота из деталей LEGO (заготовки сделаны в Тюмени), отладили его и продемонстрировали в действии, а также выполнили два дополнительных задания.

Старшеклассники занимаются робототехникой около четырех лет: в областной физико-математической школе ведется подготовка по предмету "Основы робототехники". Опыт участия в международных состязаниях до сих пор имел только Валерий Рагулин, трижды выезжавший на соревнования.

Впереди у тюменцев новый вызов: в ноябре 2018 года они поедут на международный этап Всемирной робототехнической олимпиады World Robot Olympiad в Таиланде. Ребята начинают подготовку и планируют модернизировать робота, который будет представлен на состязании.

Татьяна Ковалева