Около десяти тысяч гектаров зерновых полей обмолотили исетские хлеборобы

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Обмолот зерновых и зернобобовых проведен на площади 9 тыс. 932 га, 19 % от плана, сообщает администрация Исетского района.

К обмолоту зерновых на 5 сентября приступили 20 предприятий из 30. Общая площадь уборки зерновых и зернобобовых культур в 2018 году составляет 53 тыс. 568 га, технических — 4 тыс. 594 га.

Темпы обмолота сдерживаются поздним созреванием и высокой влажностью. Лидерами по проценту обмолота зерновых и зернобобовых культур являются: ООО "Эвика-Агро" — обмолочено 44 %, ОАО "Подсобное хозяйство "Заречный" — 28 %; ООО "Новиково" — 26 %, ИП глава КФХ Коробейников С.А. — 22 %, ИП глава КФХ Жамбурин Ж.Ж. — 20 %.

Намолот в первоначальном весе составляет 26 тыс. тонн при урожайности 26,2 ц/га.

Наряду с уборкой урожая стоит задача по обеспечению кормами общественного животноводства. Заготовка сена проведена в полном объеме, сенажа — 93 %.

Параллельно с уборкой, аграрии приступили к севу озимых культур. Основная осенняя обработка почвы проведена на площади 5 тыс. 68 га, или 8 % от общей потребности (62,3 тыс. га). Все хозяйства имеют необходимый запас ГСМ для проведения уборочных работ.