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Хоккеисты "Рубина" сыграют с питерским "Динамо"

Спорт, 16:10 09 сентября 2018

ХК "Рубин" во Вконтакте | Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте

Тюменский "Рубин" проведет первый выездной матч в чемпионате Высшей хоккейной лиги 2018-2019 годов. Соперником подопечных Михаила Звягина станет "Динамо" в Санкт-Петербурге 9 сентября, сообщает ХК "Рубин".

"Динамо" является действующим чемпионом ВХЛ, в которой дебютировал в 2016 году. В чемпионатах ВХЛ "Рубин" встречался с "Динамо" четыре раза. В трех матчах успех сопутствовал питерцам. Интересно, что единственную викторию тюменцы одержали в позапрошлом сезоне на выезде – 3:2 (в овертайме).

Добавим, что матч "Динамо" - "Рубин" пройдет на малой арене СК "Юбилейный". Встреча начнется в 19 часов по тюменскому времени.

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# ВХЛ , Динамо , Рубин , Санкт-Петербург , хоккей

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