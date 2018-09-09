Хоккеисты "Рубина" сыграют с питерским "Динамо"

| Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте | Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте

Тюменский "Рубин" проведет первый выездной матч в чемпионате Высшей хоккейной лиги 2018-2019 годов. Соперником подопечных Михаила Звягина станет "Динамо" в Санкт-Петербурге 9 сентября, сообщает ХК "Рубин".

"Динамо" является действующим чемпионом ВХЛ, в которой дебютировал в 2016 году. В чемпионатах ВХЛ "Рубин" встречался с "Динамо" четыре раза. В трех матчах успех сопутствовал питерцам. Интересно, что единственную викторию тюменцы одержали в позапрошлом сезоне на выезде – 3:2 (в овертайме).

Добавим, что матч "Динамо" - "Рубин" пройдет на малой арене СК "Юбилейный". Встреча начнется в 19 часов по тюменскому времени.