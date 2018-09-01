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Прокурор Ленинского округа Тюмени проведет прием граждан

Общество, 08:07 11 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прокурор Ленинского округа Тюмени проведет прием граждан в ООО "Управляющая компания "Восточный" 13 сентября с 16 до 17 часов, сообщает региональная прокуратура.

Прокурор Ленинского округа Тюмени Алексей Андриянов проведет прием граждан, проживающих в Ленинском и Восточном округах Тюмени, по вопросам соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Прием будет организован в ООО "Управляющая компания "Восточный" по адресу: ул. С. Карнацевича, 1/1, оф. 1.

Граждан просят заранее направлять по указанному адресу обращения в письменной форме. Все они будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

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# прием граждан , прокуратура

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