"ЭнергоТехСервис" презентует обновленную электростанцию в тюменском технопарке

Тюменский инновационный нефтегазовый форум | Фото ИА "Тюменская линия" Тюменский инновационный нефтегазовый форум | Фото ИА "Тюменская линия"

Разработанную компанией "ЭнергоТехСервис" компактную электростанцию для нефтяных месторождений представят на выставке инновационных проектов в рамках IX Тюменского нефтегазового форума 19-20 сентября.

Форум пройдет в тюменском технопарке. Как сообщают организаторы, "ЭнергоТехСервис" представит на открытой экспозиции блочно-модульную электростанцию, первый образец которой стал центральным экспонатом выставки 2017 года. В течение года инженеры работали над тем, чтобы сделать конструкцию компактной, а степень заводской готовности выше. Ее ширина сократилась до 2,5 м при длине 12,2 м, а высота в транспортном состоянии не превышает 2,8 м.

Электростанции предназначены для энергоснабжения нефтяных месторождений, главным преимуществом новой модели является высокая степень заводской готовности. Если ранее аппараты воздушного охлаждения (АВО) располагались на крыше модуля и при транспортировке их необходимо было демонтировать, то сейчас штатное положение АВО – на раме контейнера. Это означает, что всю систему охлаждения электростанции можно собрать и протестировать в заводских условиях, а в дальнейшем без демонтажа в готовом виде доставить к месту эксплуатации.

По оценкам экспертов, такое конструкторское решение сокращает срок перевода электростанции из транспортного состояния в рабочее минимум на три-пять дней. Кроме того, электростанция стала легче, что тоже упрощает транспортировку: предыдущая версия весила 34 тонны, а новая - 29 тонн.

Ознакомиться с мини-электростанцией можно будет на Тюменском нефтегазовом форуме 19-20 сентября в тюменском технопарке.

Лина Орлова