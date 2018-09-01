  • 11 сентября 201811.09.2018вторник
  • USD69,8685
    EUR80,6702
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер западный

От Smart City до 3D-СИБУРа: Тюменский нефтегазовый форум вновь удивит инновациями 

Общество, 14:00 11 сентября 2018

Фото пресс-службы ТИУ Тюменский инновационный нефтегазовый форум | Фото пресс-службы ТИУ

45 компаний представят свою продукцию на выставке инновационных проектов Тюменского нефтегазового форума в тюменском технопарке 19-20 сентября.

Как сообщают организаторы, резидентами форума станет Тюменский индустриальный университет. Опорный вуз представит стенд, посвященный цифровым решениям, направленным на улучшение качества жизни в городах. Участники смогут познакомиться с тем, как безопасно организовать городское пространство и сделать его более удобным с помощью умных технологий.

Компания "СИБУР" предоставит участникам возможность ознакомиться со строительством в Тобольске нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим". Надев очки дополненной реальности, можно будет пройти виртуальную экскурсию по построенным площадям завода, а всплывающая инфографика подскажет назначение помещения и его характеристики. В рамках первой волны цифровой трансформации "СИБУРа" реализуются пилотные проекты: очки дополненной реальности дают возможность в течение нескольких часов, учитывая все согласования, получить консультацию эксперта, а приложение для мобильных обходов оборудования позволит оперативно собирать данные об оборудовании, а также в любое время покажет инструктаж по технике безопасности.

Напомним, с работами Тюменского нефтегазового форума можно будет в тюменском технопарке 19-20 сентября.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инженерные кадры , образование , ТИУ , Тюменский инновационный нефтегазовый форум

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:49 11.09.2018На улице Клары Цеткин в Тюмени ограничат движение транспорта
15:16 11.09.2018Юные тюменцы нарисуют "Добрую осень"
15:05 11.09.2018ТюмГУ поднялся в международном рейтинге RUR
14:32 11.09.2018Тюменец вошел в десятку лучших лесных пожарных России