От Smart City до 3D-СИБУРа: Тюменский нефтегазовый форум вновь удивит инновациями

Тюменский инновационный нефтегазовый форум | Фото пресс-службы ТИУ Тюменский инновационный нефтегазовый форум | Фото пресс-службы ТИУ

45 компаний представят свою продукцию на выставке инновационных проектов Тюменского нефтегазового форума в тюменском технопарке 19-20 сентября.

Как сообщают организаторы, резидентами форума станет Тюменский индустриальный университет. Опорный вуз представит стенд, посвященный цифровым решениям, направленным на улучшение качества жизни в городах. Участники смогут познакомиться с тем, как безопасно организовать городское пространство и сделать его более удобным с помощью умных технологий.

Компания "СИБУР" предоставит участникам возможность ознакомиться со строительством в Тобольске нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим". Надев очки дополненной реальности, можно будет пройти виртуальную экскурсию по построенным площадям завода, а всплывающая инфографика подскажет назначение помещения и его характеристики. В рамках первой волны цифровой трансформации "СИБУРа" реализуются пилотные проекты: очки дополненной реальности дают возможность в течение нескольких часов, учитывая все согласования, получить консультацию эксперта, а приложение для мобильных обходов оборудования позволит оперативно собирать данные об оборудовании, а также в любое время покажет инструктаж по технике безопасности.

Напомним, с работами Тюменского нефтегазового форума можно будет в тюменском технопарке 19-20 сентября.