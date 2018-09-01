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Более восьмисот экспертов встретятся в Екатеринбурге на Европейско-Азиатском правовом конгрессе

Общество, 08:40 12 сентября 2018

www.lawcongress.ru | Фото: www.lawcongress.ru

Более 800 международных экспертов из 30 стран мира соберет Европейско-Азиатский правовой конгресс в Екатеринбурге 13-14 сентября, сообщает правительство Свердловской области.

Темой ХII сессии станет "Право и справедливость: глобальные вызовы". Как рассказали организаторы, Европейско-Азиатский правовой конгресс - это диалог представителей профессионального юридического сообщества России с ведущими экспертами стран БРИКС, ЕС, Евразийского экономического союза, Всемирной торговой организации и других.

Исследования проблематики в 2018 году пройдут в формате заседаний, экспертных групп и круглых столов, объединенных темой конгресса. В частности, будут рассмотрены вопросы влияния глобализации на правовую сферу страны и функционирования отраслей внутригосударственного и международного права, а также проблемы, обусловленные глобализацией, и возникающие в России и отдельных государствах в системах: современных трудовых и социально-обеспечительных отношений, информационных технологий, контрольно-надзорной деятельности и других.

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# Европа-Азия , Екатеринбург , конгресс , право

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