В Тюмени бездомный зарезал своего знакомого

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в убийстве своего знакомого, осудят в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В одном из гаражей кооператива "Алитет" обнаружено тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По горячим следам был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый житель Тюмени без определенного места жительства.

Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в результате которого обвиняемый ударил ножом своего знакомого. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.