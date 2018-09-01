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В Тюмени бездомный зарезал своего знакомого

Происшествия, 14:54 11 сентября 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в убийстве своего знакомого, осудят в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В одном из гаражей кооператива "Алитет" обнаружено тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По горячим следам был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый житель Тюмени без определенного места жительства.

Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в результате которого обвиняемый ударил ножом своего знакомого. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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# бездомные , убийство

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