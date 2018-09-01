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Экоквест "Чистые игры" пройдет на Урале

Общество, 10:08 13 сентября 2018

genyborka.ru | Фото: genyborka.ru

Экоквест "Чистые игры" пройдет в рамках объявленного месячника экологических субботников "Зеленая Россия" 15 сентября, сообщает правительство Свердловской области.

15 сентября отмечен в календаре как "Всемирный день чистоты". Для того, чтобы стать участником "Чистых игр", надо пройти регистрацию на сайте "Чистые Игры Екатеринбург". Старт мероприятию будет дан в 11 часов 30 минут на берегу оз. Шарташ со стороны Изоплита. Команды добровольцев посоревнуются в сборе и сортировке мусора с целью его дальнейшей переработки, поучаствуют в экологической викторине, а затем отметят очищенную от мусора территорию на интерактивной карте через специальное приложение.

Памятный "Кубок чистоты" завоюет самая результативная команда по итогам работы на всех территориях, где пройдут "Чистые игры". Известно, что они состоятся более, чем в 40 городах России.

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# Свердловская область , эко-квест , экология

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