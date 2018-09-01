Профосмотры помогают выявить раковые заболевания на ранней стадии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 60% онкологических заболеваний выявляют у жителей Тюменской области в ходе профилактических медицинских осмотров.

Такие данные на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" привела заместитель директора областного департамента здравоохранения Наталья Логинова.

Она отметила, что сегодня на базе поликлиник и больниц Тюменской области работают 92 кабинета раннего выявления заболеваний. Основная их задача - привлечь максимальное количество жителей для специализированных обследований.

"Сегодня мы проводим диагностику десяти наиболее часто встречающихся онкологических патологий. В кабинеты раннего выявления заболеваний могут попасть в первую очередь лица старше 18 лет, люди трудоспособного возраста и люди старше 40 лет, потому что к определенному возрасту они накапливают хронические заболевания, которые часто могут быть предраковыми", - отметила Наталья Логинова.

Она добавила, что рак первой и второй стадии поддается лечению, поэтому важно, чтобы жители Тюменской области регулярно приходили профилактические осмотры и диспансеризацию.

"Сегодня у женщин чаще всего выявляются рак молочной железы, шейки матки, тела матки, рак кожи. У мужчин – рак предстательной железы, рак трахеи, бронхов, легких и рак кишечника. Поэтому профилактика очень важна", - добавила она.

Посещать кабинет раннего выявления заболеваний врачи рекомендуют ежегодно. Обратиться туда может каждый житель региона самостоятельно, минуя кабинет терапевта. При себе необходимо иметь медицинский полис и СНИЛС.

Любовь Голышева