Дзюдоист Мирзоюсуф Гафуров - чемпион Кубка Европы

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Тюменский дзюдоист Мирзоюсуф Гафуров (66 кг) выиграл Кубок Европы по дзюдо. Для спортсмена победа в Словакии стала первым серьезным достижением в его карьере.

"До того, как выйти самому на татами, я смотрел как борются мои противники, какие у них слабые стороны и заранее выработал тактику. Помогли также и мои коронные броски "Упор стопой в живот", "Бычок" и "Гадаули", - прокомментировал Гафуров.

Спортсмен сначала довольно легко победил "иппоном" хозяина соревнований Яна Срсена, затем – по "ваза-ари" - хорвата Бернарда Азиновича и украинца Артема Фалькивского.

В полуфинале натиска тюменца не выдержал австриец Вахид Борчашвили. В финальном поединке Гафуров встретился со своим "коллегой" тюменцем Алимом Балкаровым, пишет "АиФ - Западная Сибирь".