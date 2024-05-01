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Более 200 спортсменов из семи регионов стали участниками "Игр ГТО" в Тюмени

Спорт, 15:57 27 мая 2024

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Более 200 спортсменов из Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской областей, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и республики Башкортостан стали участниками фестиваля "Игры ГТО" в Тюмени.

Участников ждала насыщенная программа, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования. В нее вошли открытый чемпионат Тюменской области по многоборью ГТО в категориях "Профессионалы" и "Любители", личные соревнования "Иду на рекорд", детский открытый турнир по тяжелой атлетике, соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое.

"Фестиваль прошел на позитивной ноте, было много положительных отзывов. Большое количество заявок поступило от юных спортсменов на турнир по тяжелой атлетике. Отдельно хочу отметить ребят с ОВЗ, среди которых были и участники СВО. Они соревновались со всеми атлетами на равных", - рассказал председатель федерации многоборья ГТО Тюменской области Дмитрий Баев.

Отметим, организатором мероприятия выступила федерация многоборья ГТО Тюменской области.

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# фестиваль ГТО

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