Исторический эпос "Тобол" Алексея Иванова вошел в шорт-лист читательской премии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Исторический эпос "Тобол. Много званых" Алексея Иванова вошел в шорт-лист литературной премии "Премии читателя – 2018", сообщает Министерство культуры РФ.

Всего в шорт-лист премии вошли восемь романов, в том числе детектив "Нас украли. История преступлений" Людмилы Петрушевской, "Арлекин" Петра Алешковского (биография русского поэта и переводчика Василия Тредиаковского), а также произведение Дмитрия Быкова "Июнь". Кроме того, в список попали два сборника рассказов и сборник постов из интернет-блога.

Автор, чья книга станет лучшей по мнению молодежного читательского совета Российской государственной библиотеки для молодежи, получит "хрустальный" диплом. В конкурсе участвуют произведения российских писателей, опубликованные за 2017 год. Лонг-лист состоял из 40 популярных книг, которые чаще всего брали читатели РГБМ.

По словам организаторов, в этот раз заметен интерес молодых людей к исторической литературе. Большая часть авторов из списка так или иначе анализирует определенные этапы, пройденные Россией: от "Тобола. Много званых" Алексея Иванова о Сибири в петровскую эпоху до "Патриота" Андрея Рубанова, в котором описываются общественно-политические катаклизмы 2014 года.

Добавим, "Премия читателя" — литературная премия, присуждаемая российским авторам библиотечным сообществом России. Учреждена в 2015 году Российской государственной библиотекой для молодежи при поддержке Российской библиотечной ассоциации, Русского ПЕН-центра, Союза литераторов России, Интернационального союза писателей, Литературного института им. А.М. Горького. "Хрустальный" диплом вручается автору лучшей русскоязычной книги за прошедший год. Первым лауреатом "Премии Читателя" в 2016 году стал российский писатель-фантаст Вадим Панов. В 2017 году обладательницей "Хрустального" диплома стала прозаик Гузель Яхина.