Тюменцы ставили опыты на химическом шоу в поддержку Дмитрия Менделеева

Химическое шоу в поддержку Дмитрия Менделеева | Фото: ИА "Тюменская линия" Химическое шоу в поддержку Дмитрия Менделеева | Фото: ИА "Тюменская линия"

Все опыты основаны на применении жидкого азота и многих элементов из Периодической таблицы Дмитрия Менделеева. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала инициатор химического шоу, управляющая федеральной компании Like show в Тюмени Лилия Руденко.

Десятки семей с детьми поспешили в торговый центр "Сити молл" 18 ноября, чтобы увидеть разные химические эксперименты. По словам организаторов шоу, они делают это в поддержку проекта "Великие имена России".

"Мы выступили с инициативой провести шоу в поддержку проекта "Великие имена России", чтобы именно тюменскому аэропорту Рощино присвоили имя Дмитрия Ивановича Менделеева. Потому что он наш земляк и очень талантливый человек, - отметила Лилия Руденко. - Сегодня опыты, которые мы покажем, не все можно ставить в быту, потому что они, в основном, связаны с жидким азотом. Это небезопасное вещество".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Устроители химического шоу провели опрос среди тюменцев, и выяснили, что Дмитрия Менделеева знают все от мала до велика. Некоторые даже назвали элементы из его таблицы.

На протяжении часа лаборанты шоу привлекали поочередно детей в свои эксперименты по химии. Они стреляли из пушки большими облаками, побывали в "холодной бане", узнали, что такое египетская ночь, а в завершении все участники шоу угостились криопопкорном.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как заметила мать троих детей Ирина Войник, на это шоу они шли всей семьей целенаправленно. Не первый год ее старшая 11-летняя дочь увлекается химией, и, как говорит Ирина, все уши прожужжала о великом ученом, который открыл ей дверь в эту науку.

"На Дмитрия Менделеева мы стали смотреть по-новому, как только дочь увлеклась химией. Дома она постоянно химичит, ставит разные опыты и очень много рассказывает о Менделееве, - поделилась Ирина Войник. - В голосовании "Великие имена России" мы пока не участвовали, но планируем, особенно после сегодняшнего шоу. Мой голос только за Менделеева".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, голосование за имя для аэропорта началось с 12 ноября и продлится до 30 ноября. Выбрать, чье имя будет носить тюменский международный аэропорт Рощино, тюменцы могут на сайте Великиеимена.рф, в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Промежуточные результаты голосования обновляются один раз в сутки не позднее 12 часов (мск). На 18 ноября в голосовании за имя для тюменского аэропорта приняли участие 21 тыс. 170 человек, из них 11 тыс. 400 голосов отдано за Дмитрия Менделеева, 6 тыс. 335 - Петра Ершова и 3 тыс. 424 - Виктора Муравленко.

В аэропорту и на железнодорожном вокзале размещены мобильные пункты для голосования. Пассажиры "Аэрофлота"голосуют прямо на борту самолета. Кроме того, высказать свое мнение можно, позвонив по телефону горячей линии 8-800-707-93-17.

Итоги голосования за имена выдающихся людей, в честь которых будут названы аэропорты 47 городов России, станут известны 5 декабря.

Анжела Лебедева