Концерт "Пой с нами" зарядил тюменцев положительными эмоциями

Автор фото: Сергей Елесин Автор фото: Сергей Елесин

Концертом вокал-бэнда "Матрица" завершился фестиваль нового формата "Осенняя рапсодия" в торгово-развлекательном центре "Кристалл". Для зрителей прозвучали полюбившиеся хиты и новые треки. Артистам удалось зажечь публику и оставить массу впечатлений и положительных эмоций.

Как сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень", в рамках концертной программы своим творчеством радовали гостей вокальные группы "Коsмос", "Арабелла" и вокал-бэнд "Матрица". Под зажигательные хиты гостям не удалось устоять на месте, танцевали все: и взрослые, и дети.

Напомним, в этом году фестиваль "Осенняя рапсодия" проходит в новом формате. Тюменцев удивляли на протяжении двух недель новыми концертами. "Битва оркестров", "Детская осенняя рапсодия", "Осенний MIX", "Пой с нами" - концерты, которые зрители запомнят надолго, многие уже с нетерпением ждут фестиваля в следующем году.

Организаторы фестиваля – департамент культуры города Тюмени и Центр культуры и творчества "Тюмень" - немного приоткрыли завесу тайны и сообщили, что уже в начале нового года планируется провести новую "Битву оркестров" с еще более захватывающими композициями.