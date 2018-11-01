Дед Мороз из Великого Устюга рассказал тюменцам о своей семье, гастрономических пристрастиях и секрете успеха

| Фото: пресс-службы администрации Тюмени | Фото: пресс-службы администрации Тюмени

О любимых сладостях, важности чтения и отличии взрослых от детей поговорили тюменские школьники и дошколята с Дедом Морозом, который прибыл из Великого Устюга в областную столицу. В этом году его помощником стал телеведущий с канала НТВ Игорь Лантратов.

Пресс-конференцию с молодыми журналистами волшебник начал с секрета хорошего настроения на весь день. Для этого, по его словам, достаточно утром включить любимую музыку и потанцевать хотя бы полминутки, но лучше подольше. Дед Мороз признался, что сегодняшнее утро начал с "Зимней дороги" композитора Георгия Свиридова - уж очень ему нравится эта мелодия. Он не ограничился одним лишь советом об активном образе жизни и сделал зарядку вместе со всеми в зале.

Поделился Дед Мороз с детьми отрывками из писем, которые тронули сердце волшебника больше всего. Он подчеркнул, что с каждым годом становится все больше тех, кто просит подарки не для себя, а для близких и друзей. Ежедневно в резиденцию помощники приносят по целому мешку писем, и только за три года на электронную почту пришло более 40 тысяч посланий.

"Получил из Сибири от мальчишки письмо, в котором он рассказал мне, что у его дедушки больная спина, и попросил подарить ему валенки, а бабушке - яблок, сколько ни жалко. Другой парнишка писал о своей соседке по парте, у которой больные ножки, и просил для нее новую коляску, переживал, что без нее она не сможет посещать занятия и мероприятия для всего класса. Очень приятно выполнять такие задания", - сообщил он.

| Фото: пресс-службы администрации Тюмени | Фото: пресс-службы администрации Тюмени

Попадаются Деду Морозу и забавные послания. К примеру, маленький житель одного из северных городов России рассказал волшебнику о том, что вычитал в книгах, что якобы детей приносят аисты. Но в его широтах аисты не живут, поэтому, кто же именно отвечает за появление малышей в доме, непонятно. Мальчик предположил, что детей в их город приносит Дед Мороз и попросил для себя братика, потому что у родителей уже устал его просить.

Школьники интересовались, умеет ли главный волшебник кататься на сноуборде. Дед Мороз признался, что мастерски может бегать на лыжах и кататься на коньках, но заморский спортивный снаряд до сих пор не освоил, поэтому будет рад, если в каком-нибудь из 22 городов, которые он посетит, кто-нибудь научит его спускаться с горы на сноуборде. Как такового свободного времени у дедушки нет - одно доброе дело сменяется другим: после большого путешествия нужно будет принимать гостей на вотчине в Великом Устюге, разбирать письма и одобрять множество мероприятий, которые проходят в его резиденции круглый год. К слову, Дед Мороз пригласил всех тюменцев к себе в гости на летние каникулы.

На вопрос о том, устает ли он от такого количества дел, дедушка ответил отрицательно.

"Каждый день - это большое счастье, я не могу устать, потому что я самый счастливый волшебник на планете. Наверное, мало кто из моих коллег видит такое количество улыбающихся внучат разного возраста, которые вижу я", - рассказал он. Дед Мороз отметил, что Тюмень - очень красивый город, и спросил у детей, где ему было бы интересно погулять в свободную минутку. Ребята посоветовали посетить набережную и Цветной бульвар.

| Фото: пресс-службы администрации Тюмени | Фото: пресс-службы администрации Тюмени

Своей любимой едой Дед Мороз назвал шанежки из ржаной муки с капустой и с картошкой и чай с чабрецом. Среди сладостей волшебник особенно жалует кисель, который ему варит Баба Жара, мед с собственной пасеки и пряники - шоколадные, имбирные, мятные и с клюквой. Нравятся ему и соленья с вареньями, которые дедушке дарят посетители резиденции.

Интересовались юные тюменцы возрастом Деда Мороза, тем, как он ухаживает за своей бородой, обстоятельствами появления в семье Снегурочки и знанием иностранных языков. Он рассказал, что лет ему столько, сколько существует белый свет, а Снегурочка является приемной внучкой, которую он однажды встретил в лесу, обогрел и приютил. Сейчас Снегурочка уже выросла и живет в отдельном тереме, построенном специально для нее, в Костромской области.

Дед Мороз призвал детей много читать, чтобы быть успешными, так как в книгах сохранена вся мудрость человечества, а также учить стихотворения, чтобы тренировать память. Он отметил, что взрослые зачастую отличаются от детей всего лишь напускной серьезностью и посоветовал не стараться быстро взрослеть. На вопрос о том, какую елку волшебник предпочитает наряжать в своем доме, искусственную или настоящую, Дед Мороз однозначно ответил: искусственную, чтобы не губить живые деревца и после праздников быстрее прибраться в доме, а не натыкаться на осыпавшиеся иголки весь последующий год.

Многих интересовало, существует ли у волшебника черный список внучат, которые вели себя плохо, и поэтому не получат подарки.

"Черного списка у меня нет, есть долгий ящик. Нет злых людей и плохих внуков, есть те, которым нужно немножко одуматься и посмотреть, что они сделали не так, кого огорчили", - считает Дед Мороз.

| Фото: пресс-службы администрации Тюмени | Фото: пресс-службы администрации Тюмени

По его словам, письма в резиденцию присылают не только дети, но и взрослые, и в основном они просят помочь с поиском второй половинки. "Тут ответ на поверхности - надо просто перестать быть эгоистами, открыть свое сердце и подпустить человека поближе к себе. Взрослые заведут у себя кучу привычек, а потом не могут ни с кем договориться. Нужно учиться договариваться, идти на компромиссы, дорожить друг другом", - уверен волшебник.

В завершение пресс-конференции школьники подарили ему подарки и передали рукописные послания, в благодарность за теплый прием Дед Мороз сфотографировался со всеми желающими и вручил им сладкие подарки.

Всероссийский Дед Мороз с командой НТВ путешествует по крупным городам России уже третий год. Тюмень стала седьмой точкой на карте большого путешествия зимнего волшебника в 2018 году. Здесь он пробудет 21 и 22 ноября. Помимо пресс-конференции с юными журналистами и городского праздника на площади у городской администрации 22 ноября в 15 часов, в программе Деда Мороза - посещение социальных учреждений и больниц, таких, как детское онкологическое отделение Медицинского города, психоневрологический интернат, а также многодетных и малообеспеченных семей, приславших письма в резиденцию в Великом Устюге. В 2018 году, объявленном Годом волонтера, путешествие Деда Мороза включено в обязательный план мероприятий и поддержано волонтерами во всех регионах страны.

| Фото: пресс-службы администрации Тюмени | Фото: пресс-службы администрации Тюмени

Дарья Казакова