Тюменский студент за езду по фальшивому удостоверению предстанет перед судом

| Фото: www.65.media | Фото: www.65.media

20-летний студент одного из тюменских высших учебных заведений предстанет перед судом за езду по фальшивому удостоверению, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, в феврале 2017 года молодой человек обучался в автошколе, но не смог сдать в автошколе даже внутренние экзамены. Тогда он через Интернет купил поддельное водительское удостоверение и стал им пользоваться.

Утром 27 октября 2018 года Kia Ceed под управлением студента остановил инспектор ДПС. Водитель предъявил права, которые вызвали подозрения и были изъяты. Молодого человека доставили в полицию для разбирательства.

Согласно заключению эксперта фальшивый документ был изготовлен способом цветной струйной печати при помощи копировально-множительного устройства.

Прокуратура Центрального округа Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное постановление и направила материалы дела мировому судье судебного участка №2 для рассмотрения по существу.