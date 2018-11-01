Передовые разработчики программного оборудования встретились на Ямале

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Более 130 разработчиков программного оборудования встретились на научно-технической конференции "Импортозамещение программного обеспечения и оборудования" в Салехарде 22 ноября, сообщает правительство ЯНАО.

Участники конференции стали представители 26 российских компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени.

"Импортозамещение в сфере информационных технологий отвечает как на вопросы экономической эффективности, но, что важно, это еще и является основной составляющей национальной информационной безопасности", - подчеркнула руководитель аппарата губернатора ЯНАО Наталия Фиголь.

Она привела данные: в Едином реестре российских программ 4 тыс. 784 отечественных продуктов; рост ассортимента за 2018 год составил 12 %.

Для государственного и муниципального управления задача перехода на отечественные операционные системы – серьезная. В 2019 году доля отечественного офисного программного обеспечения в исполнительных органах власти региона должна быть около половины, а в муниципалитетах достичь 35 %. Поэтому, сказала замгубернатора ЯНАО, такая площадка становится всё более востребованной, потому как позволяет разработчикам и заказчикам оперативно взаимодействовать и применять на практике апробированную теорию.

На конференции будут рассмотрены темы методологии проведения проектов перехода на отечественное программное обеспечение. Будут показаны презентации новейших версий операционных систем, презентованы сетевые решения российских разработчиков и другие, не менее прикладные, направления.