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Тюменские фигуристы завоевали медали в Сочи

Спорт, 15:43 26 ноября 2018

СДЮСШОР «Прибой» | Фото: СДЮСШОР «Прибой»

Фигуристы СДЮСШОР "Прибой": Варвара Кузьминых, Тимофей Пушкарев завоевали золотые медали в соревнованиях по фигурному катанию на коньках на призы олимпийского чемпиона А. Е. Урманова в Сочи, сообщает пресс-служба "Прибоя".

Также среди одиночников отличились тюменские фигуристы Мария Осламовская и Никита Ахтырский, которые завоевали бронзу соревнований.

Спортсмены, выступающие во втором и третьем юношеских разрядах - воспитанники тренера Натальи Заболотной.

СДЮСШОР «Прибой» | Фото: СДЮСШОР «Прибой»

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# Прибой , Сочи , фигуристы

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