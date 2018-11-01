Тюменские фигуристы завоевали медали в Сочи
| Фото: СДЮСШОР «Прибой»
Фигуристы СДЮСШОР "Прибой": Варвара Кузьминых, Тимофей Пушкарев завоевали золотые медали в соревнованиях по фигурному катанию на коньках на призы олимпийского чемпиона А. Е. Урманова в Сочи, сообщает пресс-служба "Прибоя".
Также среди одиночников отличились тюменские фигуристы Мария Осламовская и Никита Ахтырский, которые завоевали бронзу соревнований.
Спортсмены, выступающие во втором и третьем юношеских разрядах - воспитанники тренера Натальи Заболотной.
| Фото: СДЮСШОР «Прибой»