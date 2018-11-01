Тюменские биологи обнаружили не характерные для Ямала растения

| Фото: https://www.utmn.ru | Фото: https://www.utmn.ru

Биологи ТюмГУ обнаружили не характерные для Ямала растения, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Доцент кафедры экологии и генетики Мария Казанцева, доцент кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры Марина Семенова и старший преподаватель этой же кафедры Валентина Рябикова совместно с коллегами из Института проблем освоения Севера Тюменского научного центра изучили флористическое разнообразие Тазовского района Ямала.

В результате они отметили 263 вида высших сосудистых растений, среди которых преобладают семейства осоковых, злаковых и астровых. Биологи также выявили не характерных для региона представителей семейств маревых и подорожниковых.

"Несмотря на то, что видовой состав растительного сообщества характерен для умеренных широт, на территории Тазовского района замечены гипоарктические и плюризональные, то есть характерные для нескольких широт, виды. Доля последних составила 24,6 и 13,7 процентов соответственно", – пояснила Валентина Рябикова.

Вместе с тем ученые выявили новые для данной территории виды, в том числе занесенные в Красную книгу ЯНАО. К ним относятся шелковник неукореняющийся, болотник обоеполый, болотница сосочковая, а также подлежащий охране шильник водяной. Работа проходила в рамках реализации программы комплексного изучения Гыданского полуострова. Материал был собран в июле – августе в тундровых, лесотундровых и северотаежных сообществах на трансекте вдоль автомобильной дороги, соединяющей пос. Новозаполярный и Тазовский.

Также ученые использовали сведения о биоразнообразии Тазовского района, полученные ранее. Как поясняют специалисты, активное освоение Севера и, в частности, арктических месторождений углеводородов вносит значительный вклад в изменение экологии региона. Рациональное природопользование неразрывно связано с флорой и фауной изучаемой территории. Флористическое разнообразие учитывается при оценке антропогенной нагрузки на окружающую среду.