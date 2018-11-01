Начался отборочный онлайн-этап олимпиады "Я – профессионал"

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6 тыс. 720 студентов ТюмГУ примут участие в первом отборочном онлайн-этапе олимпиады "Я – профессионал", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Отборочный этап стартовал 24 ноября и продлится до 9 декабря включительно в онлайн-формате. В эти дни пройдут состязания по 54 направлениям. Каждый участник может выбрать удобные дату и время прохождения отборочного этапа из предложенных в расписании. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

"Работодатели принимают активное участие в подготовке олимпиадных заданий. Например, эксперты компании Росатом разрабатывают задачи по ядерной физике, Сбербанка — по программной инженерии и экономике, Банка ВТБ – по финансам и бизнес-информатике. В этом году количество партнеров проекта превысило 100 российских компаний, –рассказала руководитель олимпиады "Я – профессионал" Валерия Касамара. - Розничная сеть "Магнит" готовит задания по экономике, Яндекс по компьютерным наукам, Интерфакс и RT по журналистике, Роснефть, Сибур, Новатэк и Газпромнефть по нефтегазовому делу".

Кстати ТюмГУ является организатором Олимпиады по нефтегазовому делу. Всего на это направление зарегистрировалось 5 тыс. 547 человек, что почти на четверть превышает результат регистрации 2017 года.

Напомним, Олимпиада "Я – профессионал" проводится в два этапа: отборочный, на котором проверяются, в первую очередь, фундаментальные знания и заключительный практический этап. С 25 декабря в личном кабинете на сайте проекта участники смогут узнать свои результаты, а также проверить, проходят ли они на заключительный этап. Он состоится в феврале 2019 года в очном формате на площадках в крупных вузах по всей стране.