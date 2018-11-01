Фестиваль "Осенняя рапсодия" в Тюмени удивил тюменцев интересным форматом

Фото Сергея Елесина Фото Сергея Елесина

В Тюмени завершился фестиваль нового формата "Осенняя рапсодия". Полные залы, новые мелодии и композиции – таким его запомнили тюменцы в этом году и с нетерпением ждут повторения.

Началом фестиваля стал концерт во Дворце культуры "Нефтяник" под названием "Битва оркестров". В исполнении оркестров прозвучали классические композиции и мелодии современных исполнителей, таких, как Lady Gaga, Beyonce, The black eyed peace и других. Своими творческими композициями гостей радовали солисты Наталья Малаенко и Михаил Шепеленко.

Спустя несколько дней на сцене Дома культуры и творчества "Торфяник" зазвучала "Детская осенняя рапсодия". В концерте принимали участие творческие коллективы Домов культуры "Водник", "Орфей", "Торфяник" и школ искусств города Тюмени, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Продолжил радовать тюменцев концерт "Осенний mix". Увлекательную программу подготовили ансамбль русских народных инструментов "Ваталинка" и фольклорный ансамбль "Росстань". В одной программе прозвучали народные песни, романсы, мелодии советской и зарубежной эстрады.

Зрители с восхищением слушали произведения на русском, итальянском и испанском языках. Солист Центра культуры и творчества "Тюмень" Михаил Шепеленко на протяжении всего вечера приводил в восторг гостей концерта своим творчеством.

Завершающим мероприятием феерического фестиваля нового формата стал концерт "Пой с нами" в ТРЦ "Кристалл". В рамках концертной программы выступили вокальные группы "Коsмос", "Арабелла" и, конечно же, вокал-бэнд "Матрица". Зрители получили заряд эмоций на все выходные. Под зажигательные хиты гостям не удалось устоять на месте, танцевали все: и взрослые, и дети. Кроме того, на мероприятии состоялись конкурсы и викторины с призами от партнеров проекта.

Организаторы концерта, департамент культуры администрации Тюмени и Центр культуры и творчества "Тюмень", сообщили, что уже в начале нового года по просьбам тюменцев планируется провести новую "Битву оркестров".