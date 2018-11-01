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В Заводоуковске объявлен конкурс детских творческих работ, посвященных Пятачку

Общество, 12:20 29 ноября 2018

"Союзмультфильм" во ВКонтакте | Фото: "Союзмультфильм" во ВКонтакте

Конкурс творческих работ, посвященных символу 2019 года по восточному календарю - свинье, проводит краеведческий музей 2-24 декабря, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

На конкурс "Привет, Пятачок!" организаторы принимают поделки из различного материала в трех возрастных категориях: воспитанники детских садов, учащиеся младших классов образовательных учреждений, учащиеся средних и старших классов.

Конкурсные работы оцениваются с точки оригинальности, качества исполнения, соответствия новогодней тематике и специфики традиционного восточного календарного двенадцатилетнего цикла.

Победителей состязания наградят почетными грамотами и памятными сувенирами.

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# Заводоуковск , конкурс рисунков

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