В Заводоуковске объявлен конкурс детских творческих работ, посвященных Пятачку
| Фото: "Союзмультфильм" во ВКонтакте
Конкурс творческих работ, посвященных символу 2019 года по восточному календарю - свинье, проводит краеведческий музей 2-24 декабря, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.
На конкурс "Привет, Пятачок!" организаторы принимают поделки из различного материала в трех возрастных категориях: воспитанники детских садов, учащиеся младших классов образовательных учреждений, учащиеся средних и старших классов.
Конкурсные работы оцениваются с точки оригинальности, качества исполнения, соответствия новогодней тематике и специфики традиционного восточного календарного двенадцатилетнего цикла.
Победителей состязания наградят почетными грамотами и памятными сувенирами.