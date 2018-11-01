Международный семинар "Researcher Connect" пройдет в Тюмени

| Фото: www.astrobl.ru | Фото: www.astrobl.ru

Международный семинар на английском языке для аспирантов и молодых ученых "RESEARCHER CONNECT" пройдет в Тюменском индустриальном университете 3-5 декабря, сообщает вуз.

Программа тренинга включает совершенствование навыков научной коммуникации обучающихся. Участники семинара получат рекомендации по подготовке успешных презентаций для выступлений на международных конференциях, написанию аннотаций к научным статьям, использованию современных онлайн-инструментов для повышения видимости и цитируемости работ ученого и его организации.

Все обучение будет проходить на английском языке в режиме интерактива: групповые и индивидуальные занятия, дискуссии, мастер-класс по созданию убедительных предложений для получения грантов. Участники в ходе семинара получат обратную связь от тренера, смогут анализировать не только свои ошибки, но и помогать своим товарищам разобраться в трудных языковых ситуациях.

По итогам прохождения семинара-тренинга участники получат сертификаты НФПК.