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Призеров окружного конкурса видеороликов наградят в Заводоуковске

Общество, 14:38 04 декабря 2018

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Студия "Школа-TV" Бигилинской школы Заводоуковского городского округа заняла первое место в окружном конкурсе видеороликов "Мы в РДШ!", приуроченного ко дню рождения Российского движения школьников.

Второе место завоевала ученица из Новолыбаево Грейлих Арина, третьими стали Ланглиц Никита, Завалина Софья и Литкевич Анна, обучающиеся Горюновской школы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Видеоролики, представленные на конкурс, оценивала конкурсная комиссия с точки зрения соответствия работы заявленной теме, выдержанности сюжетной линии, аргументированности и глубины раскрытия темы, оригинальности видеоролика, творческого подхода, информативности, качества видеосъемки, уровня владения специальными выразительными средствами, эстетичности работы.

Призеров наградят в большом зале администрации Заводоуковского городского округа 12 декабря в 15 часов.

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# Заводоуковский городской округ , конкурс

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