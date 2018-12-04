Призеров окружного конкурса видеороликов наградят в Заводоуковске
Студия "Школа-TV" Бигилинской школы Заводоуковского городского округа заняла первое место в окружном конкурсе видеороликов "Мы в РДШ!", приуроченного ко дню рождения Российского движения школьников.
Второе место завоевала ученица из Новолыбаево Грейлих Арина, третьими стали Ланглиц Никита, Завалина Софья и Литкевич Анна, обучающиеся Горюновской школы, сообщает пресс-служба городской администрации.
Видеоролики, представленные на конкурс, оценивала конкурсная комиссия с точки зрения соответствия работы заявленной теме, выдержанности сюжетной линии, аргументированности и глубины раскрытия темы, оригинальности видеоролика, творческого подхода, информативности, качества видеосъемки, уровня владения специальными выразительными средствами, эстетичности работы.
Призеров наградят в большом зале администрации Заводоуковского городского округа 12 декабря в 15 часов.