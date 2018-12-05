Роспотребнадзор: более восьмидесяти процентов жителей региона обеспечены безопасной питьевой водой

| Фото: cfaes.osu.edu | Фото: cfaes.osu.edu

87,3% жителей Тюменской области обеспечены качественной питьевой водой. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова на международной научно-практической конференции "Промышленность региона: взгляд в будущее", которая проходила в Тюмени.

В планах у ведомства в ближайшие годы увеличить этот показатель до 90%.

По ее словам, за последние годы на территории области наметились положительные тенденции в обеспечении безопасности атмосферного воздуха, питьевой воды и почвы. Удельный вес проб воздуха стабильный и достаточно низкий.

Что касается воды, то основными загрязняющими воду веществами в регионе являются железо, аммиак, марганец и кремний. За девять месяцев 2018 года удельный вес проб воды, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим и паразитологическим показателям, сохраняется на уровне 2017 года, есть небольшое снижение по микробиологическим показателям.

Проверки обращения с отходами показывают, что в основном тюменские компании нарушают правила эксплуатации объектов, где размещают ТБО, допускают возгорание мусорных полигонов. Есть нарушения и среди животноводческих предприятий - недобросовестные предприятия не проводят дезинвазию отходов.

Ситуация с качеством пищевых продуктов остается на уровне прошлых лет. Небольшое увеличение неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям связано с производителями кулинарных изделий нетрадиционного состава, в том числе суши.

По мнению Юлии Распоповой, медико-демографические показатели являются наиболее объективными и информативными критериями общественного здоровья, их величина и динамика во многом характеризует уровень санитарно-эпидемиологического благополучия жителей территории. Начиная с 2007 года в Тюменской области регистрируется динамика показателя естественного прироста населения.

Эксперт Минприроды России, член ОНФ Сергей Завьялов сообщил, что по официальным данным Всемирной организации здравоохранения в мире 25% всех патологических состояний человека вызваны неблагоприятными экологическими факторами. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области прокомментировала, что в регионе нет статистики по четкой взаимосвязи между заболеваниями и экологической ситуацией.

Дарья Казакова