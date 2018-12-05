  • 5 декабря 20185.12.2018среда
  • USD66,4467
    EUR75,6562
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер южный

На Ямале набирает обороты кампания по заготовке оленины

Экономика, 17:21 05 декабря 2018

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Объемы заготовок оленины на Ямале приблизились к тысяче тонн, сообщает департамент агропромышленного комплекса ЯНАО, торговли и продовольствия.

На убой сдано более 27 тыс. голов северных оленей.

Около 600 тонн экологически чистого мяса заготовлено в Ямальском районе на трех убойно-холодильных комплексах МП "Ямальские олени", расположенных в с. Яр-Сале, Сеяха и на фактории Юрибей. Наибольшая часть этого объема – 200 тонн – сдана оленеводами национальной общины "Харп".

В Тазовском районе убой осуществляет ООО "Агрокомплекс "Тазовский", заготовивший более 100 тонн оленины, большая часть которой – 60 тонн – сдана оленеводами-частниками.

На счету мясоперерабатывающего комплекса "Паюта" в Приуральском районе – также около 100 тонн мяса, принятого от четырех оленеводческих общин и предприятия "Совхоз Байдарацкий".

В Надымском районе убойная кампания стартовала в начале декабря – за несколько дней на комплексе ООО "Возрождение" заготовлено 12 тонн оленины.

В штатном режиме работают три модульных убойных комплекса, приобретенных для округа в рамках областной программы "Сотрудничество".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# заготовка , оленина , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:21 05.12.2018На Ямале набирает обороты кампания по заготовке оленины
15:21 05.12.2018Тюменские застройщики будут сами продавать квартиры
14:37 05.12.2018Ямальские строители получили разрешение на ввод многоквартирника
13:42 05.12.2018Более половины отходов было утилизировано и обезврежено в регионе в 2017 году