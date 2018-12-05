На Ямале набирает обороты кампания по заготовке оленины

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Объемы заготовок оленины на Ямале приблизились к тысяче тонн, сообщает департамент агропромышленного комплекса ЯНАО, торговли и продовольствия.

На убой сдано более 27 тыс. голов северных оленей.

Около 600 тонн экологически чистого мяса заготовлено в Ямальском районе на трех убойно-холодильных комплексах МП "Ямальские олени", расположенных в с. Яр-Сале, Сеяха и на фактории Юрибей. Наибольшая часть этого объема – 200 тонн – сдана оленеводами национальной общины "Харп".

В Тазовском районе убой осуществляет ООО "Агрокомплекс "Тазовский", заготовивший более 100 тонн оленины, большая часть которой – 60 тонн – сдана оленеводами-частниками.

На счету мясоперерабатывающего комплекса "Паюта" в Приуральском районе – также около 100 тонн мяса, принятого от четырех оленеводческих общин и предприятия "Совхоз Байдарацкий".

В Надымском районе убойная кампания стартовала в начале декабря – за несколько дней на комплексе ООО "Возрождение" заготовлено 12 тонн оленины.

В штатном режиме работают три модульных убойных комплекса, приобретенных для округа в рамках областной программы "Сотрудничество".