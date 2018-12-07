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Воспитанник ФабЛаба победил в конкурсе технологических проектов в Москве

Общество, 13:37 07 декабря 2018

со страницы ФабЛаба во "ВКонтакте" | Фото: со страницы ФабЛаба во "ВКонтакте"

Победу на конкурсе технологических проектов "InnoMake-2018" в Москве одержал воспитанник ФабЛаба ТюмГУ Иван Зиноров с проектом бассейна на солнечных панелях, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Ивану удалось обойти в рейтинге всех участников, среди которых были школьники, студенты и представители других категорий молодежи в возрасте до 28 лет.

со страницы ФабЛаба во "ВКонтакте" | Фото: со страницы ФабЛаба во "ВКонтакте"

"Такой бассейн может использоваться не только в личном хозяйстве, но в домах отдыха, санаториях, детских лагерях и других загородных учреждениях. Он может быть интересен также тепличным хозяйствам", – сказал Иван Зиноров.

Благодаря победе тюменец примет участие в проектной школе, которая состоится в апреле 2019 года на ВДНХ в рамках Московского международного салона образования. Наставником победителя является преподаватель ФабЛаба Сергей Лим.

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