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Первый международный конгресс СМИ пройдет в Арктике

Общество, 13:59 07 декабря 2018

sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Первый международный циркумполярный конгресс средств массовой информации "Арктический Медиамир" пройдет на Ямале 9 декабря, сообщает ИА "Север-пресс".

Его участниками станут около 200 представителей медиасообщества из 25 стран мира и 11 российских регионов.

9 декабря участники медиаконгресса отправятся в Сабетту, чтобы увидеть значимые для всей страны объекты мирового уровня, которые являются результатом успешного экономического сотрудничества России с зарубежными партнерами в Арктике.

10 декабря в Салехарде состоится торжественное открытие конгресса, после делегаты приступят к работе в пленарных сессиях по трем направлениям: экология в Арктике, сохранение традиций КМНС и социально-экономическое развитие Арктики. В этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответит на вопросы участников конгресса. Встреча запланирована в формате "вопрос-ответ".

Значимым событием медиаконгресса станет международный конкурс профессионального мастерства среди российских и зарубежных СМИ. Оценивать конкурсные материалы будет компетентное жюри, включая авторитетных международных и российских экспертов в сфере медиаиндустрии, которые также выступят с мастер-классами на мероприятиях конгресса.

В завершении деловой программы пройдет церемония награждения победителей конкурса журналистских работ, а также принятие итоговой резолюции и подписание соглашения о сотрудничестве между региональными отделениями Союза журналистов России.

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# Арктика , конгресс , СМИ , Ямал

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