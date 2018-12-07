Небесная канцелярия обещает тюменцам морозные выходные
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Переменная облачность и похолодание до минус 14 градусов придут в Тюмень в ближайшие выходные, 8 и 9 декабря.
По данным центра Фобос, 8 декабря в областном центре столбики термометров опустятся днем до минус 12 градусов, осадков в этот день не ожидается. Чуть прохладнее, до минус 14 градусов, будет 9 декабря.
10 декабря дневная температура воздуха составит минус 16 градусов. А с 11 декабря вновь начнется потепление – в дневные часы воздух будет прогреваться до 5 градусов ниже ноля.
Любовь Голышева