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Небесная канцелярия обещает тюменцам морозные выходные

Общество, 13:48 07 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Переменная облачность и похолодание до минус 14 градусов придут в Тюмень в ближайшие выходные, 8 и 9 декабря.

По данным центра Фобос, 8 декабря в областном центре столбики термометров опустятся днем до минус 12 градусов, осадков в этот день не ожидается. Чуть прохладнее, до минус 14 градусов, будет 9 декабря.

10 декабря дневная температура воздуха составит минус 16 градусов. А с 11 декабря вновь начнется потепление – в дневные часы воздух будет прогреваться до 5 градусов ниже ноля.

Любовь Голышева

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