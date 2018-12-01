Библиотекари организуют для читателей книгоралли

| Фото: пресс-службы Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" | Фото: пресс-службы Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика"

Книгоралли "Про все на свете, что любят дети" начнется в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) 11 декабря в 10 часов, сообщает городской департамент культуры.

Маленькие участники книгоралли отправятся в увлекательное путешествие по различным станциям: "Книжная", "Станция флоры и фауны", "Спортивная" и другим. На каждой остановке ребята будут выполнять самые разные задания. Их ждут шуточные викторины, веселые конкурсы и загадки.

Урок мужества "День героев Отечества" начнется в библиотеке № 2 им. А.А. Гришина (ул. Мира, 31/2) в 12 часов.

В Доме культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) в 13 часов 30 минут начнет работу "круглый стол" "Свободный гражданин – свободная страна" .

В 14 часов – начало литературного часа "А. Солженицын. Портрет на фоне истории" в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а).