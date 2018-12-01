В день открытия Года театра тюменцев приглашают на ярмарку билетов

| Фото: tdt.kto72.ru | Фото: tdt.kto72.ru

Ярмарка билетов пройдет в Тюмени в Большом драматическом театре 13 декабря. Мероприятие, приуроченное к открытию Года театра в регионе, начнется в 12 часов в фойе первого этажа, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Билеты по выгодной цене зрителям предложат учреждения, входящие в состав ТКТО. Желающие смогут приобрести билеты на спектакли, в том числе премьеры и новогодние представления.

Так, в Тюменском театре кукол с 15 декабря по 8 января сразу две премьеры – спектакли "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников" и "Умка". В драматическом театре премьера семейного мюзикла "Сказки 1001 ночи", а также сказка для малышей "Коза-дереза".

Дверец культуры "Нефтяник" предлагает билеты на историю о подлинной дружбе и о настоящей мудрости "Волшебник Изумрудного города". Тюменская филармония представит билеты на хореографический премьерный спектакль "Аленький цветочек".