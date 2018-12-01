Выставка "Вместе с книгой в Новый год" открылась в Викулово

| Фото: vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

Выставка "Вместе с книгой в Новый год" открылась на абонементе Викуловской детской районной библиотеки, сообщает администрация муниципалитета.

На выставке представлены интересные "зимние" книги. В разделе "Стихи для Деда Мороза" родители дошколят и младших школьников смогут найти подборку лучших стихов для главного новогоднего сказочника.

В разделе "Новогодние сказки" вниманию читателей предложена богатая коллекция сказочных историй известных русских и зарубежных писателей, посвященных Новому году и зиме. Книги и журналы из раздела "Мастерская Деда Мороза" расскажут о том, как украсить дом к празднику, как сделать елочные игрушки своими руками, какие игры и конкурсы можно провести в кругу семьи, чтобы Новый год прошел весело.

Посетить выставку и взять понравившиеся книги можно до 8 января.