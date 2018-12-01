  • 12 декабря 201812.12.2018среда
  • USD66,5022
    EUR75,6197
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер юго-западный

Выставка "Вместе с книгой в Новый год" открылась в Викулово

Общество, 09:46 12 декабря 2018

vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

Выставка "Вместе с книгой в Новый год" открылась на абонементе Викуловской детской районной библиотеки, сообщает администрация муниципалитета.

На выставке представлены интересные "зимние" книги. В разделе "Стихи для Деда Мороза" родители дошколят и младших школьников смогут найти подборку лучших стихов для главного новогоднего сказочника.

В разделе "Новогодние сказки" вниманию читателей предложена богатая коллекция сказочных историй известных русских и зарубежных писателей, посвященных Новому году и зиме. Книги и журналы из раздела "Мастерская Деда Мороза" расскажут о том, как украсить дом к празднику, как сделать елочные игрушки своими руками, какие игры и конкурсы можно провести в кругу семьи, чтобы Новый год прошел весело.

Посетить выставку и взять понравившиеся книги можно до 8 января.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Викулово , выставка , книги , Новый Год

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:57 12.12.2018Лига добровольцев ТюмГУ получила статус флагманского проекта
09:46 12.12.2018Выставка "Вместе с книгой в Новый год" открылась в Викулово
09:13 12.12.2018Геологическая олимпиада для школьников пройдет в ТИУ
09:02 12.12.2018Открытие елки и главного катка Тюмени пройдет 27 декабря