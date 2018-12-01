Югорский бизнесмен незаконно торговал алкоголем
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Мужчину, обвиняемого в незаконной продаже алкогольной продукции, осудят в Советском, сообщает прокуратура Югры.
В мае 2018 года индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности за незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. Он был оштрафован на 100 тыс. рублей.
Спустя полгода бизнесмен в одном из магазинов Советского вновь продал местному жителю алкоголь, не имея соответствующего разрешения.
Уголовное дело направлено в суд.