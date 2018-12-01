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Югорский бизнесмен незаконно торговал алкоголем

Происшествия, 19:32 12 декабря 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в незаконной продаже алкогольной продукции, осудят в Советском, сообщает прокуратура Югры.

В мае 2018 года индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности за незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. Он был оштрафован на 100 тыс. рублей.

Спустя полгода бизнесмен в одном из магазинов Советского вновь продал местному жителю алкоголь, не имея соответствующего разрешения.

Уголовное дело направлено в суд.

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# алкоголь , Югра

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