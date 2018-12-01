Югорский бизнесмен незаконно торговал алкоголем

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в незаконной продаже алкогольной продукции, осудят в Советском, сообщает прокуратура Югры.

В мае 2018 года индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности за незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. Он был оштрафован на 100 тыс. рублей.

Спустя полгода бизнесмен в одном из магазинов Советского вновь продал местному жителю алкоголь, не имея соответствующего разрешения.

Уголовное дело направлено в суд.