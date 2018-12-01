"Тюмень-2" победила в Нижневартовске

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

В Нижневартовске волейболисты "Тюмени-2" в чемпионате России среди мужских команд первой лиги (зона "Урал") обыграли местный "Университет". Во втором туре гости с юга области провели три очередных поединка, сообщает пресс-служба ВК "Тюмень".

Сначала подопечные Юрия Короткевича уступили местному коллективу СШОР "Самотлор" в трёх сетах. Но во второй игровой день к тюменцам пришла победа. На тай-брейке они сломили сопротивление еще одной нижневартовской команды – "Университет". В заключительном поединке коллектив Короткевича без особых вариантов проиграл ноябрьским "Ямальским стерхам" - 0:3. Именно "стерхи" с 17 очками находится на верхней строчке таблицы.

"Тюмень-2" с двумя баллами занимает четвертое место.