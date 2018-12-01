Тюменская лыжница стала второй на всероссийских гонках

| Фото: Федерация лыжных гонок и биатлона Тюмени | Фото: Федерация лыжных гонок и биатлона Тюмени

Тюменка Ольга Кучерук взяла спринтерское серебро в "Жемчужине Сибири", где продолжаются Всероссийские соревнования по лыжным гонкам. Индивидуальный спринт классическим стилем открыл программу состязаний в Тюмени среди молодежи до 23 лет, сообщает Федерация лыжных гонок России.

У юниоров не удалось преодолеть квалификацию местным спортсменам Игорю Фофанову и Артёму Малышеву. В финале в споре за золото Сергей Ардашев из Удмуртии был сильнее югорчанина Ивана Кириллова. Бронзу взял Фёдор Назаров из Московской области. Пятым стал представитель Ямало-Ненецкого автономного округа Иван Безматерных.

У девушек золото взяла очевидный фаворит – Полина Некрасова из Санкт-Петербурга. Серебро выиграла Кучерук. Аида Баязитова из Москвы замкнула тройку призёров.