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Автотрассу Екатеринбург – Тюмень расширят до четырех полос

Общество, 15:54 14 декабря 2018

uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

Федеральную дорогу Екатеринбург – Тюмень полностью расширят до четырех полос, а встречные автомобильные потоки разделят. Эти работы, как сообщает Уралуправтодор, будут проводиться поэтапно и должны завершиться к 2024 году.

"Разделение транспортных потоков позволит водителям двигаться в своей полосе и в случае форс-мажорной ситуации не выезжать на встречную полосу, не наносить ущерб другим участникам дорожного движения", – сообщил начальник ФКУ "Уралуправтодор" Алексей Борисов.

Расширение автодороги до четырех полос между Екатеринбургом и Тюменью будет проводиться, отмечено в сообщении, участками, как за счет реконструкции, так и за счет капитального ремонта. Например, в планах 2019 года – расширение до четырех полос движения через капитальный ремонт участка трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень с 240 по 250 км.

Также в следующем году будет завершена реконструкция автодороги за Камышловом – участок с 148 по 168 км (первые 11 километров трассы и новая развязка были сданы в ноябре 2018 года).

Расширение трассы Екатеринбург — Тюмень — это часть плана перспективного развития сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения РФ, который подразумевает создание транспортного коридора от Москвы до Салехарда.

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# Екатеринбург-Тюмень , полосы , трасса

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