Викуловские школьники попытались заглянуть в будущее

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Первые посетители выставки "Зеркала… Магия отражения" которая открылась в Викуловском народном краеведческом музее в канун новогодних и рождественских праздников, не только узнали об истории создания зеркал, но сумели с их помощью заглянуть в будущее.

Зеркалам, как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" заведующая музеем Юлия Чудакова, всегда приписывались волшебные и таинственные свойства. Гадание на зеркале по праву считается одним из самых популярных и точных вариантов предсказаний.

"В глиняную чашечку из фондов музея дети перед зеркалом лили в воду воск со свечи, - пояснила она. - Потом пытались понять, что может означать застывшее изображение. Много разного выпало нашим детям накануне праздников – подарок, дорога, прибыль".

В экспозиции всего пять зеркал. Три из фондов Викуловского музея, два – из Ишима. Зеркала попали в фонды в начале 1970-х годов, когда создавался народный музей.

"Скупые записи в музейных книгах тех лет не сохранили сведений о их владельцах и дарителях, - рассказала Юлия Чудакова. - Но понятно, что это предметы из крестьянских домов нашего района. Это недорогие стекла в простых, самодельных деревянных рамах. И вполне возможно, что перед ними так же гадали на Рождество простые крестьянские девушки".

Выставка в Викуловском народном краеведческом музее им. Анатолия Давыдова будет работать до 31 января 2019 года.

Экскурсовод расскажет об истории возникновения зеркал, о том, как из роскошных аристократических апартаментов они попали в дома обычных людей.

Борис Олейник