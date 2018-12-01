Как выбрать коньки и санки, рассказали эксперты Росстандарта

| Фото: дворца творчества и спорта "Пионер" | Фото: дворца творчества и спорта "Пионер"

Коньки должны быть удобными и хорошо фиксировать ногу, отмечают эксперты Росстандарта. Специалисты дали рекомендации о том, на какие характеристики следует обратить внимание при выборе изделия.

Размер лезвия должен соответствовать размеру ботинка; язычок в ботинке должен быть формоустойчивым (не мягким); предпочтительнее выбирать модель из натуральной кожи с лезвиями из твердой стали.

Качественные хоккейные коньки должны обладать следующими свойствами: важно, чтобы ботинок имел оптимальную жесткость и надежную защиту ахиллесова сухожилия от ударов клюшкой, попадания шайбой; язычок ботинка должен быть плотным, что защищать от ударов и не позволять шнуркам впиваться в ногу; конструкция крепления ботинка к пластмассовому корпусу должна быть надежной; стельки внутри ботинка изготовлены без складок и бугров; металлические детали коньков не должны иметь зазубрин, трещин, заусенцев.

При выборе качественных санок важно учитывать следующее: конструкция разъемных соединений должна обеспечивать надежность и легкость сборки и разборки; на швах сварных соединений не должно быть трещин, брызг расплавленного металла; детали санок не должны иметь заусенцев, расслоений, острых углов и кромок; видимые концы деталей из труб должны быть закрыты декоративными заглушками или колпачками; спинка должна крепиться жестко и не болтаться.