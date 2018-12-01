На Ямале построят еще один комплекс сжиженного природного газа

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Выдано положительное заключение на строительство нового производства на Южно-Тамбейском месторождении в ЯНАО, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

Новый комплекс будет технологически связан с заводом "Ямал СПГ", его производительность составит до 1 млн тонн сжиженного природного газа в год.

На территории предприятия в пос. Сабетта возведут установки по подготовке и сжижению газа, в том числе специализированные отделения, наружные установки, главный компрессор интегрированная, производственные здания, трансформаторную подстанцию. Также предусматривается прокладка внутриплощадных и внеплощадных сетей и совместная прокладка внеплощадных трубопроводов инженерных коммуникаций и кабельных потоков от установки подготовки газа до установки его сжижения по наземным уже действующим и запроектированным эстакадам. Кроме того, будут построены внутриплощадные автодороги.

Строительство заводов СПГ в Арктике особенно актуально в условиях бурного развития мирового производства и ужесточения конкуренции на рынке.

Напомним, 11 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев принял участие в открытии третьей очереди завода. Досрочный запуск вывел "Ямал СПГ" на полную проектную мощность и позволяет ежегодно поставлять на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы 16,5 млн тонн сжиженного природного газа.