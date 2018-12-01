Югорские школьники дарят варежки добра людям, попавшим в ДТП

| Фото: static.mvd.ru | Фото: static.mvd.ru

Школьники принимают участие в ежегодном проекте "Варежка добра" в Сургуте, сообщает УМВД России по Югре.

Юные инспекторы движения совместно с педагогами и родительской общественностью дарят варежки ребятам и взрослым, которые находятся в больницах после ДТП. Дети изготавливают варежки своими руками, также пишут открытки с рекомендациями о соблюдении правил безопасности на улице и дороге, оставляют добрые пожелания.

Как отмечают сами школьники, во время мероприятия ребята знакомятся друг с другом, обмениваются знаниями о правилах дорожного движения, а варежки-обереги украшают больничные палаты пострадавших и напоминают о встрече Нового года и Рождества.