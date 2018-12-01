Акция "Новогодний подарок" пройдет в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уличную акцию "Новогодний подарок" проведут волонтеры Центра Творческого развития и гуманитарного образования "Этнос" на территории жилых районов Парфенова и Ватутина 26 декабря, сообщает городской департамент культуры.

Весь декабрь они готовили своими руками новогодние поздравительные открытки и елочные игрушки, и вот настало время дарить подарки. В ходе акции волонтеры вручат свои работы жителям прилегающих районов.

Развлекательная программа "Новый год у ворот" приглашает в 13 часов в Центр семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1).

В Библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) в 13 часов начнется развлекательная программа "Новый год в кругу друзей".

В 14 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) откроется творческая мастерская "В мире новогодних идей". Дети и взрослые смогут здесь сделать необычные украшения к новогоднему празднику.

Литературно-музыкальная композиция "Тройка мчится, тройка скачет" ждет гостей в 14 часов в Библиотеку № 2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2).

В Библиотеке № 9 (ул. Волгоградская, 119/2) в 14 часов начнется праздник в кругу друзей "Капризы Деда Мороза". В канун Нового года участники клуба "Общение" встретятся в библиотеке №9.

Развлекательная программа "Предпраздничный переполох, или с Новым годом!" откроется в 16 часов в Библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1).

В преддверие чудесного семейного праздника – Нового года в концертном зале Детской школы искусств им. В. В. Знаменского (ул. Республики, 26) состоится традиционный школьный фестиваль семейных ансамблей "Мама, папа, я – музыкальная семья". Начало в 18 часов.